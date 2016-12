Comunichiamo a tutti i lettori che questo mese non abbiamo pubblicato articoli presi da numerosi impegni che vi racconteremo presto. Ci siamo occupati di strumenti di laboratorio, di aggiornare un caso di studio su un pacco batterie agli ioni di litio ad alte prestazione e la sua elettronica a corredo, ci siamo occupati di robot, in particolar modo di riparare un Electrolux Trilobite 2.0 e di testarne la nuova versione, l’Electrolux MotionSense; ci siamo poi occcupati di carpenteria metallica nonché della costruzione di strumenti meccatronici per un gioco di intrattenimento. Appena ultimati i lavori saremo lieti di aggiornarvi su quanto di più interessante abbiamo fatto.

Inoltre in visione del nuovo anno, stiamo lavorando ad un nuovo template (ovvero l’aspetto grafico di questo sito e le funzionalità a disposizione dei visitatori) che sia più comunicativo, sempre facile e intuitivo e che possa meglio ospitare i numerosi contenuti che stiamo per pubblicare.

Vi chiediamo cortesemente un po’ di pazienza. Nel 2017 saranno inserite anche due nuove pagine a tema scientifico tecnologico che crediamo apprezzerete molto.

Quindi, come al solito, quando non pubblichiamo vuol dire che sta succedendo il contrario di quanto si può pensare, ossia che abbiamo tanti, ma tanti nuovi contenuti.

A presto, Buone Feste : )

Raffaele Berardi.

