Vendita e assistenza autorizzata

Electrolux Dometic Waeco DEFA

e ancora:

Condaria, Cruisair, Marine Air Systems, Sealand

Cramer, Mobicool, Origo, Smev

AEG, Grand Cuisine, Frigidaire, Rex, Zanussi, Zoppas

LOFRA

ITEM

TESLA Powerwall

Elettrodomestici, elettronica e utility Hi Tech

per la Casa, il Camper, la Nautica

e Professional per i settori indicati di seguito:

Settore alberghiero, ristorazione e catering

Settore automotive

Settore automotive alternativo

(prototipi di biciclette elettriche, moto elettriche,

Formula SAE elettriche ed ibride…)

Settore stazioni di ricarica Aria Condizionata

(per autoveicoli, bus, veicoli su rotaia, elicotteri)

Settore grandi impianti

(grandi cucine, grandi lavanderie)

Settore elettronica

Settore energie rinnovabili

(produzione, accumulo e gestione dell’energia)

Settore Robotica, Meccatronica, Automazione

Settore carpenteria metallica e lignea

Settore biomedicale

(refrigerazione e trasporto campioni biologici)

Settore tempo libero e avventura

Settore trasporti via terra, via mare e trasporti speciali

Settore residenziale

(tecnologie per le abitazioni del futuro)



Servizio Vendita Assistenza e Ricambi equipaggiamenti,

accessori, elettrodomestici, elettronica ed utility

per caravan, motorhome, camper barche…

Frigoriferi trivalenti ad assorbimento, climatizzatori, generatori, inverter, gruppi frigoriferi, kit fotovoltaici, eBike professionali, accessori di ogni genere…

Costruzione di biciclette elettriche su misura per il cliente

(eBike a basso costo ed elevata autonomia, fino a eBike

ad elevatissime prestazioni per impieghi speciali)

Motori, gestione elettronica, pacchi batterie, strumenti, accessori, componentistica, sistemi frenanti, kit, progettazione, assistenza tecnica e ricambi…

Record del Mondo di Autonomia di una bicicletta elettrica ad elevate prestazioni studiata e prototipata in partnership con Ralph DTE

“580 km con una sola carica”



Progettazione e installazione impianti energetici stand alone con sistemi d’accumulo

Espressamente dedicati per uso residenziale, commerciale, imbarcazioni, veicoli ricreativi, veicoli speciali, mezzi pesanti, fuoristrada e le applicazioni più disparate…

Aperti soprattutto durante le ferie : )

Sito web: www.berardi-store.eu

Contatti: www.berardi-store.eu/contattaci.html