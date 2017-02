Rubrica: Living Design



Titolo o argomento: Uno scolapiatti ricavato dal pieno

Questo articolo segue da:

Vedi i “link correlati” riportati in basso

Fase 6: Finitura delle superfici



La scelta, per la versione prototipale dello scolapiatti, è stata di lasciare il legno libero, privo di impregnanti, cere, finiture sintetiche di qualsivoglia tipo, al fine di poterne apprezzare totalmente l’essenza, il colore naturale, la “fragranza” e le venature. Qualunque trattamento potrà in ogni caso essere effettuato in un secondo momento effettuando numerose prove su campioni trattati a pennello, a spruzzo, a spugna, nel forno o, ancora, con abrasivi, spazzole, agenti chimici per l’invecchiamento artificiale, fiamme. Come al solito il limite è rappresentato dalla pura fantasia. Ad ogni modo la piallatura e la rifilatura hanno di per sé conferito una finitura superficiale ottimale, inoltre la stabilità di questa essenza e la bassa porosità ne permettono un uso “al nudo” purché all’interno dell’abitazione.

Continua…

A cura di (in ordine alfabetico):

Per. Ind. Berardi Raffaele: Tecnologia Meccanica, Styling (CAD 3D, rendering), Studio di Fattibilità, Materiali, Manufacturing, BoM Targets

Ing. Giaccaglia Cecilia: Autrice del progetto, Styling (sketches), Product Profile

Per. Ind. Zoppi Alessio: Styling (CAD 3D, rendering), Problem Solving e Ottimizzazione, Manufacturing, BoM Targets, Benchmarking

Link correlati

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico: Intro

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 1: Sezioni di tronco dalla segheria

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 2: Troncatura

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 3: Piallatura e Rifilatura

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 4: Fresatura

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 5: Taglio

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 6: Finitura

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 7: Accessori funzionali – Articolo in modalità PRO

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 8: Sistema di giunzione – Articolo in modalità PRO

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 9: Sistema di scolo – Articolo in modalità PRO

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 10: Packaging

Ciliegina, uno scolapiatti ingegneristico. Dal tronco al book. Fase 11: Book