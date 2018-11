Rubrica: Robotica e Intelligenza Artificiale

Lo studio sperimentale di architettura e design Minimaforms, fondato da Stephen e Theodore Spyropoulos, ha realizzato un particolare ambiente robotico che imita la vita. Al suo interno i robot sono dotati di Intelligenza Artificiale (IA) e apprendono continuamente grazie all’interazione uomo-robot e robot-robot. In tal modo sviluppano quel che potremmo definire una sorta di carattere che potrà essere variabile da robot a robot in base alle esperienze che questo avrà maturato soprattutto con l’uomo, ossia con chi è in grado di fornire maggiori stimoli.

Il progetto prende il nome di PET 2.0 perché i robot hanno comportamenti che imitano quelli degli animali domestici, interagiscono con le persone intorno a loro, sono curiosi, giocano ed effettuano scambi emotivi (grazie a un’ampia sensoristica) che evolvono nel tempo (grazie all’elaborazione di dati tramite l’IA) fino a formare personalità distinte. I PET 2.0 interagiscono attraverso il movimento, il suono, il tatto e l’illuminazione (i loro sensi sono attualmente 3, vista, tatto udito). Lo scopo è quello di sperimentare una forma di comunicazione tra le persone e l’ambiente che vivono quotidianamente.

Grazie alla visione embedded le telecamere di cui sono dotati questi robot sono in grado di identificare la posizione delle persone e di altri robot intorno a loro in modo da sincronizzare opportunamente i loro movimenti e le loro risposte. Addirittura l’inattività può generare una risposta di noia o di disinteresse mentre un contatto fisico può riappacificare…

