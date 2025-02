C’è una galassia persino in un piccolo barattolo di china

Rubrica: Il fantastico mondo della comunicazione, Narrativa



Titolo o argomento: Tradurre il significato di eventi eccezionali e scoprire gli stimoli positivi e gli enormi benefici nascosti in essi | Prologo che apre ad una preziosa risorsa d’impresa



Quando senti il richiamo di una persona, una situazione, una scelta, un cambiamento… ma non capisci il perché e provi timore nel fare i tuoi passi, allora un rito di passaggio ti attende. Tanto più è vasto e bramante il timore e tanto più è importante quel passaggio e il messaggio che esso porta con sé. E’ molto difficile capire, ci vuole una gran sensibilità, una profondità interiore, il desiderio della scoperta, di esplorare oltre e di esser pronti a capire cose tutt’altro che intuitive. L’Universo ci nasconde in bella vista dei codici, dei messaggi, dei compiti, delle forme di comunicazione ancestrali. Devi solo chiederti: “Voglio rischiare che la realtà con le sue imperfezioni intacchi i miei sogni perfetti? Voglio davvero conoscere la verità? Voglio davvero scoprire quella dimensione coassiale del reale che mi accompagna ogni giorno e che stento a vedere alimentando un’ansia latente?”.

Quando queste sensazioni sembrano confonderti e persino inquietarti nella loro tenacia, hai raggiunto uno stato di tensione limite in cui devi trovare il coraggio di lasciarti andare, riposare, respirare profondamente, sentire quel che intorno a te è arrivato a fare un gran rumore pur di farsi ascoltare nel tuo trambusto quotidiano; rallentare il battito, sentirlo piano, rilassarti, ritrovarti, dedicarti a te, lasciar scorrere quel che non volevi farti passare dentro dalla testa ai piedi, o collasserai come una struttura che si rompe sotto un carico che non è fatta per sopportare.

Un rito di passaggio ha tutta l’eternità e non c’è rabbia, sordità, cecità, indifferenza che tenga. Se vuoi provare la libertà non devi fuggire dalle cose che ti succedono, devi immergerti in esse, affrontarle dalle viscere, scoprirle, conoscerle… ogni timore si dissolverà in un tempo che l’uomo non sa nemmeno quantificare. Ogni cosa in natura ti darà la sua spiegazione purché tu sia disposto ad ascoltarla.

Per un infinitesimo il tuo Universo si fermerà, muterà, passerà oltre e ripartirà senza che la percezione comune se ne sia accorta. Un tempo spasmodico per gli altri sarà infinitesimo per te. Succede ogni giorno, in ogni posto, ogni volta che si decide di affrontare i propri esami anziché marinarli imputando la colpa a scuse che si spengono frivole come scintille pirotecniche.

Il tratto di inchiostro si posa sulla carta che, per capillarità, ne aspira schegge invisibili ad un primo sguardo. Così come il movimento elettrico del tratto si nasconde davanti ad uno sguardo superficiale, quello che abbiamo dentro non affiora coperto dal frastuono del quotidiano. Eppure è lì. C’è una galassia persino in un piccolo barattolo di china.

Raffaele Berardi : )

Queste righe? Un prologo…

Queste righe sono il prologo di apertura ad una approfondita rubrica che vi racconterà, spero in modo coinvolgente, attraverso preziose risorse nonché minuziosi dettagli, le difficoltà attraversate a seguito di singolari slealtà subìte negli ultimi due anni e mezzo. La sussistenza di intervalli di conoscenza e non conoscenza del terreno di scontro possono forgiare ulteriormente, anziché annichilire, una persona che ha desiderio di imparare, di maturare, di crescere. Negli ultimi due anni e mezzo ho combattuto contro pesanti slealtà alle quali ho risposto colpo su colpo evolvendo gradualmente metodi che impiegano la potenza dell’avversario contro di esso. Per certi versi in modo similare al Jujutsu. Per altri versi, secondo principi che potremmo definire di fertilità (perché rendono l’Uomo, l’estroso, l’artigiano, il combattente più prolifico se perde e fa propria la sconfitta trasformandola in quello che vedremo), in modo similare ad un saggio filosofo che ogni giorno ha l’onore di potersi affacciare alla finestra che permette di ammirare come funziona la creatività.

Diventare più in gamba, più solidi, più affermati rispondendo alle sollecitazioni

Scrivo queste righe stimolato da eventi eccezionali che in un primo momento pensavo mi stessero sormontando e, invece, mi hanno aperto ventagli di ramificate possibilità di vivere ancora più intensamente, con maggiore successo professionale, conseguente soddisfazione personale e una notevole affermazione dei miei progetti d’impresa che, sono giunto a comprendere, ho iniziato a consolidare maggiormente proprio a partire dal momento in cui mi sono occorsi imprevisti che, fosse stato per me, avrei ingenuamente evitato.

Link correlati

Il Prologo

C’è una galassia persino in un piccolo barattolo di china

Il saggio – Il titolo verrà mostrato quando sarà pubblicata

Nuova rubrica – Parte 1

Nuova rubrica – Parte 2

Nuova rubrica – Parte 3

Nuova rubrica – Parte 4

Nuova rubrica – Parte 5

Nuova rubrica – Parte 6

Nuova rubrica – Parte 7

Nuova rubrica – Parte 8

Nuova rubrica – Parte 9

Nuova rubrica – Parte 10

Nuova rubrica – Parte 11

Nuova rubrica – Parte 12

Complementi

Pagina Literature

L’Italiano, La Matematica e la Comunicazione visiva

Sempre di pià: Viaggio dentro le proprie progressioni

Pensiero, ragione, presa di coscienza, paura…