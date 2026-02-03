Può succedere anche a te: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda – Pillola 3: Iniziano le richieste e gli abusi della direttrice che preme per avere “qualcosa” in cambio

Rubrica: Può succedere anche a te



Titolo o argomento: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda

Questo articolo segue da:

Vedi i “link correlati” riportati in basso.

Pillola 3: Iniziano le richieste e gli abusi della direttrice che preme per avere “qualcosa” in cambio

Settembre 2022 inoltrato, ogni settimana la direttrice trova un motivo, apparentemente plausibile, per ritardare la delibera del mutuo ma allo stesso tempo tranquillizzarmi che l’operazione si farà. E’ una continua perdita di tempo all’interno della quale opera ripetute modifiche al piano di ammortamento incrementando gli interessi ogni volta che ci incontriamo. Per evitarlo, inizio a non andare più a trovarla in ufficio con la stessa frequenza, anche se consapevole che avrebbe presentato ulteriori incrementi il giorno del rogito. La cosa “divertente” era che lei non faceva riferimento agli andamenti (Euribor, Eurirs) per generare un piano di mutuo aggiornato ma, rivangando la perizia eccellente per la quale non riusciva a darsi pace, se ne usciva con frasi del tipo:

“Béh, bisogna che 5.000 Euro in più ce li dai…”.

Ogni appuntamento era una mia conferma di desiderio e un suo conseguente gioco al rialzo. Disponeva dei suoi “margini di manovra” per trattare meglio o peggio il cliente indipendentemente dal merito creditizio e dal relativo ranking strettamente correlato. Non commento questo modo volgare di fare. Se siete arrivati a leggere fin qui avete i requisiti per saper commentare da soli. Dunque andare a trovare in ufficio questa persona, una decina di volte, poteva far alzare realmente gli interessi del mutuo di importi notevoli (le prove sono state depositate). Era sufficiente chiedere rassicurazioni e conferme circa il piano di ammortamento per ottenere l’effetto opposto. Mentre riuscire ad incontrarla una volta sola, ad esempio al rogito, poteva effettivamente contenere questi incrementi. Strano ma vero, recita una rubrica di una nota rivista di enigmi.

Direttrice poco professionale, se non scorretta. Ho avuto rapporti con numerose banche per una miriade di operazioni in tanti anni e nessun direttore mai aveva adottato un simile comportamento, nemmeno all’interno di banche con reputazioni poco lusinghiere. Le due operazioni che avevo condotto prima dell’avvento del capannone, con altri due diversi istituti di credito, per dei beni strumentali, avevano fatto perno sulla “parola” che i rispettivi direttori mi avevano dato e poi seriamente mantenuto per giorni e settimane fino alla conclusione proficua per entrambe le parti. Purtroppo una cosa sono i beni strumentali mobili (le atrezzature da lavoro, i veicoli professionali…), un’altra sono i beni immobili. Non tutte le realtà offrono soluzioni ideali per ogni tipo di richiesta. Un po’ come quando la compagnia assicurativa vi dice che non è specializzata sulle motociclette o sui veicoli d’epoca ma può farvi un buon trattamento per l’utilitaria.

Ignaro delle reali intenzioni della direttrice il pensiero negativo che formulo è che lei stia cercando di portare la situazione alle lunghe per arrivare all’imminente manovra Draghi e applicarmi interessi altissimi. Se ci si pensa è la cosa più logica che si può ipotizzare quando si è equilibrati. Chi può aspettarsi quello che seguirà? L’idea che si tratti esclusivamente di una trattativa scorretta condotta da una persona tutt’altro che professionale, però, mi porta anche a credere alla direttrice quando dice che l’operazione si farà. E’ evidente che vuole guadagnare di più (quindi portare a compimento la richiesta di mutuo) ma io sbaglio a credere che voglia guadagnare di più sugli interessi del mutuo. E così non metto in vendita i miei locali perdendo tempo prezioso. Si rivelerà un grave errore di strategia.

L’istinto mi dice di bloccare in qualche modo quel capannone. Ho la sensazione che qualcosa di illogico possa accadere. Contatto la parte venditrice e chiedo di poter procedere alla firma della Proposta di Acquisto legata alla delibera del mutuo. Questo significa che se verrà deliberato il “no” (quindi la negazione del mutuo) potrò quantomeno riavere indietro la mia caparra. Ormai siamo alle porte dell’Autunno, la parte venditrice voleva sganciarsi da me sapendo che, con la fine dell’estate ed i rientri dalle ferie, avrebbe avuto più opportunità di vendita ad altri acquirenti con banche meno problematiche. Non ero più in tempo per vendere i miei locali e far portare l’operazione con il saldo del capannone che doveva concludersi in Autunno 2022. Avrei necessitato di più tempo.

La parte venditrice mostra una grande stima nei miei confronti. Ci siamo visti molte volte, hanno visto come analizzo le cose, come presento i miei progetti, il mio sincero interesse. Sanno inoltre che i difetti del capannone li ho rilevati e argomentati opportunamente (trattando sul prezzo) quindi non rischieranno miei eventuali reclami (diverso sarebbe stato con un acquirente a digiuno su strutture, impianti, impermeabilizzazioni, finiture, etc.). Si trova l’accordo in modo sobrio e naturale. La Proposta di Acquisto c’è, ed è firmata da entrambe le parti. Essa prevede anche il rimborso della caparra in caso di negazione del mutuo. Tutte le voci della Proposta sono corrette, serie, senza stranezza di sorta. Ma ovviamente vengono riportati gli estremi in termini di tempo e questi non giocano a nostro favore se la direttrice continua con i suoi comportamenti. Del resto a Maggio ci stavamo regolando per completare l’operazione entro fine estate. Quattro mesi sarebbero stati più che sufficienti.

Quando informo la direttrice la sua reazione è da fuori di testa… Mi sgrida (???). A stento trattiene l’alterazione, sbatte in modo nervoso ma controllato le mani sulla sua scrivania esclamando:

“Chi ti ha detto di firmare la Proposta di Acquisto?!?”.

Subito dopo cade in una profonda tristezza. Era palesemente infastidita da questa mia azione. Avevo letteralmente vincolato a me quel capannone fino a Novembre 2022 e lei sapeva bene che i miei negozi avevano una posizione strategica ed un conseguente valore che mi avrebbe permesso l’acquisto in sicurezza del capannone anche senza mutuo (anche se ormai non c’era più tempo per organizzarne una vendita fatta con criterio). Cerca di rinsavire, si contiene ulteriormente, c’era in parte riuscita poco prima quando il suo fastidio camuffato sembrava così palese ed allo stesso tempo una mia possibile travisazione. Ero incredulo, mi sembrava impossibile, volevo convincermi di aver interpretato io male, di aver frainteso. La direttrice acquisisce all’interno della documentazione catalogata, anche la Proposta di Acquisto e la copia dell’assegno circolare della caparra. E’ molto arrabbiata ma anche triste. Perché?

Abbiamo due mesi di tempo per effettuare ogni singola operazione ed io continuo a chiedere una delibera per il sì o per il no che non sembra arrivare mai. Passa il tempo, tutto è pronto da settimane e settimane, la proposta di acquisto scadrà a Novembre del 2022 ma la direttrice continua a rimandare la delibera… niente, non arriva mai niente. Le dico che l’altra banca onestamente mi offre una condizione meno favorevole ma tempi più rapidi e lei continua a rassicurarmi per tenermi fidelizzato promettendo risultati che, puntuamente, non arrivano mai, eternamente preceduti dalle scuse più improbabili.

La direttrice inizia ad avere dei toni da “padrina”, mi chiede all’improvviso la lista di tutti i miei clienti e dei miei fornitori (che non le farò avere perché non ne ha diritto). Mi chiede come mai azzecco sempre i miei investimenti. Ma questo non è vero. Spesso non è sempre. Ci sono anche le volte in cui sbaglio ma lei non vuole neanche sentir parlare di qualcosa che si allontani dalle sue convinzioni e, quando spiego le difficoltà, lei non ascolta superficiale oppure risponde maleducata “sì sì sì…” o cambia discorso perché secondo lei non le sto dicendo i presunti “segreti”. Avanza sempre più spesso domande inopportune, tra queste ripetutamente:

“Mi dici perché tutti gli altri chiudono e tu vai sempre meglio? Mi spieghi come fai? Chi sono i tuoi clienti? Mi faresti una lista?”.

“Come realizzi tutte queste cose? Mi fai un elenco dei pezzi che usi per fare questa determinata cosa? Chi ti dice come si fa?”.

“Mio marito si trova in difficoltà con la sua impresa, mi dici cosa potrebbe fare per guadagnare di più?”-

“Perché ti tieni tutto per te?”.

“Vorrei che tenessi delle conferenze per i soci della nostra banca in cui gli spieghi quali sono i tuoi metodi di impresa!”.

Domande alle quali rispondo puntualmente che sarebbe impossibile per me conoscere il lavoro di un’altra persona meglio della persona stessa, che i miei risultati sono legati esclusivamente alle mie forti passioni e sacrifici e non sono folle al punto da ritenere di saper fare meglio degli altri il loro lavoro; quindi non so come aiutare suo marito né i soci della banca. Lei non mi crede e scocciata esclama la frase delle frasi:

“Eh! Ma a noi non dai mai niente!!”

dove io rispondo preoccupato:

“Mi scusi, ma cosa le dovrei dare? Gli interessi sul mutuo non sono sufficienti?”.

Vorrei ricordare che gli interessi su un mutuo partita iva sono drasticamente più elevati rispetto a quelli del mutuo prima casa con cui siamo tutti abituati a rapportarci, in ogni caso con difficoltà.

Parlo preoccupato ai miei genitori dell’accaduto. Mia madre mi chiede di essere paziente. Lei sa che è tutta la vita che mi succedono cose di questo tipo perché un certo tipo di persone non ha piacere di vedere che quello che dice un ragazzo diventa reale. Il mio carattere giocoso, talvolta giullare, fa pensare a me più come ad una persona con cui si passa il tempo per ridere e scherzare piuttosto che una sorta di atleta dell’impresa che scandisce fin da adolescente i progressi della propria carriera di Triathlon. Uso il Triathlon come termine di paragone perché sono tre i settori nei quali mi cimento con risultati che possono essere presi in considerazione da molti anni.

Continua…

