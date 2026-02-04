Può succedere anche a te: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda – Pillola 4: Il furto di identità sospetto e la tutela enorme fornitami dalla Banca d’Italia e dal CRIF

Rubrica: Può succedere anche a te



Pillola 4: Il furto di identità sospetto e la tutela enorme fornitami dalla Banca d’Italia e dal CRIF

La vicenda che segue è molto delicata. Va premesso, per corretteza, che non posso dimostrare chi siano i veri autori dell’azione criminale che vado a narrare. Di conseguenza vi chiederete legittimamente: “Perché inserisci questo capitolo in questo saggio?”.

Perché ci sono: un “dettaglio rilevante”, un “movente” ed un “sospetto fondato”. Aspetti che meritano di essere presi in considerazione, specie se proseguirete con la lettura dei prossimi capitoli, perché sommati a tutto il resto fanno venire i brividi. Ogni cosa assumerà un senso quando la lettura sarà più completa. In ogni caso, nel momento in cui scrivo, non sono a conoscenza della possibilità o meno della Giustizia di venire a capo di questa specifica parte della vicenda. Ad ognuno il suo mestiere. Non spettano a me le indagini o proferir parola su come si articoli un simile delicato lavoro, ovvero: la scoperta degli autori del misfatto.

Concatenamenti da brividi

Siamo ormai a Novembre del 2022, in prossimità della delibera del mutuo. Non c’è una ragione di senso compiuto sul perché ci sia voluto tanto. A quanto pare tutto è tranquillo. Siamo in tempo, ho fermato l’immobile con la Proposta di Acquisto, ho dato una caparra riducendo ulteriormente la richiesta di mutuo (cosa non da poco) diventata ormai esigua, la documentazione è completa. Abbiamo tribolato tanto ma ci siamo, pare proprio che ci siamo. Ormai è fatta? Uhm… non illudiamoci. Ora riesco persino a scherzarci su ma, al momento dei fatti, ero teso come una corda di violino tirata da un fabbro.

Mancano pochi giorni e la direttrice dovrà esprimere la delibera (positiva o negativa) emessa dalla commissione incaricata dall’istituto di credito. Mi contatta il collega della direttrice per un appuntamento. Si tratta del suo braccio destro, quello che aveva ricevuto tutta la documentazione ed era rimasto sorpreso della precisione che avevo mostrato, ricordate? Era un Lunedì e tra poco capiremo perché è così importante questo dettaglio…

Confermo che sarei andato a fargli visita l’indomani. Il Martedì entro nell’ufficio della direttrice dove trovo ad attendermi anche il suo collega. Hanno entrambi un’aria molto strana, sono molto seriosi. Non vedo alcun motivo di esserlo, ci troviamo davanti ad un’operazione di cui andare orgogliosi e secondo me un sorriso ci starebbe molto meglio. La direttrice, che ha avuto modo di sondare le mie abitudini di consumatore, investitore, risparmiatore, mi pone una serie di domande che non hanno senso alcuno perché male si addicono alla mia persona. Con un alone di tensione esordisce:

“Tu di solito fai acquisti d’impulso? Compri spesso con bancomat o carta di credito senza renderti conto di quanto stai spendendo? Di recente hai acquistato cellulari, divani, televisori, abbonamenti…?”

Ed io, che sono tutto fuorché uno che non pesa quello che fa, rispondo nella sorpresa più totale:

“Eh?!”

Immagino sembrassi un imbecille ma è come se un vostro collega durante il lavoro, come un fulmine a ciel sereno, vi venisse a dire: “Sai, mia moglie ed io questa estate andremo 60 giorni a Capo Nord con il Jimny a vedere se il globo metallico ha la messa a terra; abbiamo deciso che ti lascieremo i nostri tre bambini, Ughino, PieraPina e la piccola Mariangelita, ovviamente ci sarà anche il nostro Golden che svilupperà il primo istinto di accoppiarsi in quei mesi… beato te che potrai vederlo! Ah, avvisa il vicinato che la piccola Mariangelità soffre di coliche terrificanti con il caldo estivo, ma questo già lo sai perché te lo dicevamo quando ci hai aiutato a svuotare la cantina allagata dal cane che ha il brutto vizio di rosicchiare i tubi delle cannelle del giardino. Attila è adorabile ma è sempre stato tremendo fin da quando era cucciolo; comunque se lo metti a guardare le tre puntate della prima stagione de “L’ispettore Derrick” del 1974 si calma un pochino. Purché le trovi rimasterizzate in 8K. Sai, Attila ci tiene che tutto quel grigio sia enfatizzato… i cappotti, i capelli, gli occhiali, le macchine, le strade, il piano regolatore dei luoghi delle riprese…”.

Come vi sentite a questo punto? Spaesati? Qualcuno forse sta anche ridendo. Però con queste folli righe vi ho estraniato così come la direttrice ed il suo collega hanno estraniato me.

E’ a dir poco drammatico come prosegue la direttrice:

“Non possiamo più darti il mutuo perché tu hai troppi finanziamenti!”

Ed io, che mesi prima le avevo esposto limpidamente tutti i miei rapporti bancari a breve termine, senza alcun mistero, replico:

“Ma di quali finanziamenti sta parlando? Non mi risulta nulla di quanto state dicendo!”.

E la direttrice replica:

“Abbiamo fatto un controllo e abbiamo scoperto che spendi troppo! Purtroppo non possiamo fare più niente…”

La direttrice pensava a me probabilmente come ad uno sprovveduto che sta solo sui libri. Convinta forse che non sapessi come muovermi. Così replico:

“Mi date qualche ora che sistemo tutto? Non so di quali finanziamenti state parlando ma non sono i miei.”

Lei mi congeda come per insistere “Tanto ormai non possiamo più fare niente” ed io rinnovo il concetto che ciò a cui lei si riferisce a me non risulta, pertanto andrò nei luoghi preposti a verificare e sistemare quel che non torna. Anticipo che la situazione tornerà normale in pochi giorni.

Un dettaglio rilevante

E’ Mercoledì, raggiungo la sede della Banca d’Italia della mia città dove vengo ricevuto e seguito con una cura e una professionalità d’altri tempi. Dopo le verifiche di norma le guardie armate mi fanno salire in un apposito ufficio nel quale espongo quanto sostiene la direttrice su di me. Specifico che mi si accusa di avere finanziamenti che non mi risultano. L’incaricata con cui parlo è una persona disponibile e mi procura immediatamente dei riferimenti e la documentazione con cui operare in questi casi.

Da un rapido controllo emergono nuovi finanziamenti aperti proprio due giorni prima, il Lunedì… La responsabile mi dice:

“Caspita che tempismo! Può bloccare tutto rapidamente prima di andare in contro a problemi con le società di recupero crediti. Ma come ha fatto a sapere così presto che sono stati aperti nuovi finanziamenti a suo nome solo due giorni fa?”

Ed io replico:

“Me lo ha comunicato la direttrice di una delle banche con cui lavoro proprio Lunedì…”

E la responsabile d’istinto:

“E come faceva la sua direttrice a saperlo subito, proprio il giorno stesso in cui sono stati fatti?”

Ed io:

“Cosa significa?”

Ma la responsabile, a questo punto, in un silenzio indefinito, mi lascia senza risposta con uno sguardo che preferisco non descrivere ma che è già stato intuito dal lettore che ha maturato certe esperienze.

L’operazione di blocco dei finanziamenti, in pratica aperti solo grazie ad un furto di identità, prosegue tramite la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) che si occuperà di fornirmi la visura delle attività che non riconosco.

Ottengo le informazioni complete e scopro che ci sono delle attività artefatte con istituti di credito con cui non ho rapporti. La documentazione prodotta è utile per effettuare la dovuta denuncia presso le Forze dell’Ordine.

Mi reco dal Comandante della Caserma dei Carabinieri vicino casa e, grazie alla sua professionalità e ai suoi consigli, vengono effettuati: la denuncia del furto di identità verso ignoti ed il disconoscimento delle specifiche attività indicate nella visura del CRIF. Questa denuncia sarà fondamentale per annullare i finanziamenti avviati indebitamente presso i relativi istituti di credito.

Qualcuno che disponeva di molti miei dati aveva avviato dei finanziamenti a nome mio. La cosa stravagante è che l’Istituto di Credito che aveva erogato questi finanziamenti ha collaborato subito a bloccarli ma non ha messo alcun impegno nel cercare gli autori del misfatto rispondendomi per iscritto che non ne avevano alcun interesse. Inoltre non mi hanno mai mostrato i documenti che io “avrei firmato” per avviare questi finanziamenti.

Un movente

Che in tutta la mia vita mi sia stato fatto un furto di identità proprio pochi giorni prima della delibera del mutuo per un capannone di valore pari a tre volte l’importo del mutuo richiesto (richiesta di mutuo poi ulteriormente ridotta a seguito del versamento da parte mia della caparra) è una straordinaria coincidenza. Oppure no. Chi lo sa? Tu lo sai?

Un sospetto fondato

In molti siamo rimasti sorpresi che un flusso di informazioni relativo a furto di identità, apertura di finanziamenti e denuncia dell’accaduto (tale da impedire la delibera del mutuo) sia stato così rapido che nemmeno la Ferrari F2004 sul rettilineo a Monza, senza chicane, con motore V10 da qualifica, sarebbe stata in grado di stargli dietro… E sappiamo bene che non c’è nulla, nell’Universo conosciuto, a cui una Ferrari F2004 non possa stare avanti*.

*Modo di dire per esprimere la mia ammirazione verso la F2004.

Si riparte

Sono passati pochissimi giorni, comunico alla direttrice che ho sistemato le cose e la invito a chiedere conferma al CRIF della mia buona fede. L’ho spiazzata. Tra un borbottio e l’altro ho di nuovo la sua attenzione ma la Proposta di Acquisto scade a momenti.

Contatto la parte venditrice alla quale spiego cosa è accaduto e con la quale decidiamo serenamente di aggiungere alla Proposta di Acquisto un Addendum che ne estende la validità per altre 4 settimane. Si termina in Dicembre. Ora non ci sono scuse. La direttrice deve deliberare per il Sì o per il No.

Attenzione a questo ulteriore dettaglio. La direttrice risponderà chiaramente di aver compreso l’aggiunta dell’Addendum e ne riceverà copia firmata e controfirmata da inserire nel famoso fascicolo della documentazione, che avevo predisposto in ordine, richiesta dalla banca.

Continua…

