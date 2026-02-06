Può succedere anche a te: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda – Pillola 5: La direttrice esordisce con “Tu ci usciresti con mia figlia?”

Rubrica: Può succedere anche a te



Titolo o argomento: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda

Questo articolo segue da:

Vedi i “link correlati” riportati in basso.

Pillola 5: La direttrice esordisce con "Tu ci usciresti con mia figlia?"

Siamo ai primi di Dicembre 2022, la direttrice mi fa contattare nuovamente dal suo braccio destro che questa volta, nel chiedermi un ulteriore appuntamento, apre con un incoraggiante:

“Andiamo male! Molto male!”.

Sfinito mi reco in ufficio. La direttrice ha di nuovo l’aria da dramma liturgico. Ho la bocca dello stomaco che vorrebbe uscire per mostrarle il mio disappunto e dirgliene quattro. “Cosa c’è questa volta? Che è successo?”.

“Non possiamo deliberare perché manca la Perizia estimativa!”.

“Ma se te l’ho portata questa estate!! Si trova anche nel server della banca e il vostro perito mi ha confermato persino l’autorizzazione alla procedura e l’avvenuto inserimento nel portale gestionale interno!!”

A questo punto passo all’equivalente di DEFCON 3. Anche la persona più pacata, tranquilla, comprensiva e ragionevole di questo Mondo, in simili casi, esaurisce i toni cordiali. La tolleranza è terminata, siamo prossimi al grippaggio. Sono pronto ad effettuare la chiamata per richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Replico informando che, essendomi occupato personalmente di ogni documento, ho visto bene dove il suo collega ha riposto la Perizia. Intimo che a seguito di queste precise indicazioni i Carabinieri o la Polizia la troveranno rapidamente.

La direttrice mi fissa, nota che non sto scherzando. Mi contengo ma sono profondamente alterato. Qui si schernisce la mia vita. Sa che non sto dicendo per dire, sa bene che vado in fondo alle cose e fa un passo indietro in modo “lurido”.

Lei era seduta dietro la sua scrivania, io ero ovviamente dall’altra parte; alla mia sinistra, la destra della direttrice, si trovava il suo braccio destro in piedi. Lei si gira, lo guarda, fa un cenno di assenso con la testa e lui parte e si reca subito nel suo ufficio a prendere la Perizia per reinserirla nel fascicolo di documenti dell’istruttoria.

Non mi sembrano spaventati per le conseguenze legali, ma più che altro preoccupati per un mio eventuale reclamo interno presso l’Ispettorato della banca. Sono piuttosto spavaldi. Dico chiaramente alla direttrice che questa volta la situazione è molto grave e che è meglio che io vada a sbollire altrove. Solo a questo punto inizio a vederla realmente preoccupata e mi risponde, con aria rammaricata:

“Lo so…”.

Perizia recuperata, siamo di nuovo in movimento. Ma quale sarebbe ora la dinamica? Il movimento di che cosa? Sono ben coscente che è tutto finito. La mia fredda ipotesi, quella che ritengo più probabile, è che la direttrice non manterrà fede alla sua parola. Ha giocato sporco, non mi ha fatto vendere i locali, non ho tempo per cominciare tutto da capo con un’altra banca (che ora avrebbe comunque interessi ancora più alti di quelli già insostenibili calcolati prima della manovra sui tassi, oltre a tempi di rientro improponibili), inoltre la Proposta di Acquisto è vicinissima al suo termine.

E’ la prima volta che sono veramente arrabbiato. Ventitre anni. Ventitre anni di sacrifici, rinunce, sforzi da far collassare chiunque non abbia sogni così grandi. Sta andando tutto all’aria. Per quale motivo? Cosa non digerisce la direttrice? Perché i salati interessi di mutuo le interessano meno (perdonate il gioco di parole) dell’opportunità di farmi fallire i progetti?

Racconto l’accaduto alla mia famiglia, agli amici, a colleghi e collaboratori. Esposta in modo ordinato, come nei capitoli di questo saggio, è più facile da assorbire, specie grazie al titolo che riassume quel che è stato e orienta il lettore immediatamente nell’ottica corretta. Ma “durante”… “durante” tutto cambia, i punti di osservazione sono diversi. “Durante” ricevi suggerimenti amichevoli che tendono a minimizzare, che tendono a farti notare che forse hai travisato perché sei molto teso per quello che, con impegno strabocchevole, stai facendo. I miei genitori mi dicono cose del tipo:

“Evita di discuterci altrimenti rischi di perdere il capannone per una stupida litigata…”.

E proseguivano bonariamente:

“Sopporta, come hai sempre sopportato e pensa a quello che per te conta davvero, concludi.”

Era evidente che nemmeno loro si rendessero conto. Sembrava tutto surreale. Il “durante” è tutta un’altra cosa. Tutti erano convinti che lei volesse solo guadagnare il più possibile dagli interessi di mutuo. Io l’avevo guardata negli occhi, avevo visto molto di più. Era ben definito il suo odio e quanto lei puntasse alle mie proprietà (rendendolo palese con espressioni come quelle che vedremo nelle prossime pillole, oltre che con comportamenti gravissimi che lei stessa ammetterà di aver messo in pratica, specie verso la mia casa), alla mia azienda (cercando di sottrarre il frutto dei miei studi per fornirli a non si sa chi dato che lei non era in grado di comprendere cose così complesse) ed al controllo dei miei progetti futuri. Ero seriamente preoccupato, la direttrice stava delirando.

Passano pochi giorni, ci avviciniamo alla scadenza della Proposta di Acquisto. Non è più possibile implementarla con ulteriori Addendum, la parte venditrice non offre più margini. Giustamente.

Tutti intorno a me dicono che mi sto preoccupando inutilmente. Familiari, amici, colleghi sono pronti a scommettere che ora la direttrice mi comunicherà la delibera positiva o negativa la quale, son convinti, sarà sicuramente positiva.

In effetti la direttrice sembra essersi data una calmata. Forse ha capito che l’ha fatta grossa. Penso che abbia iniziato a sentir nell’aria le Forze dell’Ordine come una concreta possibilità ed abbia iniziato ad intuire che una fragile barriera mi divide dall’Ispettorato della banca.

Malgrado ciò i pensieri sono ridondanti nella mia mente, sto mettendo in ordine i tasselli. Sto decodificando. Ho iniziato a fare la somma delle sue richieste aberranti lungo tutti questi mesi e a capire che cosa sta facendo. Lei non cerca di portarmi a pagare più interessi con l’imminente manovra sui tassi (Dicembre 2022 – Gennaio 2023), lei cerca di prendere le mie cose. Genera perdite di tempo per farmele perdere. Sa che ho orientato e predisposto la mia azienda sui servizi professionali che il capannone mi permetterebbe di fornire e che, se riesce ad impedirmelo, potrei prendere una botta* fortissima rischiando di perdere tutto.

*In un apposito speciale vi illustrerò una curiosa modalità con cui persone simili possono danneggiare aziende che vanno benissimo e che sono virtuose.

Vado a trovarla in ufficio una mattina. Stiamo definendo l’appuntamento con il notaio (rigorosamente scelto da lei, pena l’impossibilità di erogare il mutuo – dettaglio che ad oggi apre molte interrogazioni), ripassiamo tutto. Quasi mi inganna. E’ sorridente, sembra di buon umore come qualcosa che funziona e sta per definirsi. Però divaga, parliamo del più e del meno, sembra voler essere accomodante.

Inizia a descrivermi il lavoro di sua figlia. Mi fa notare che sua figlia è a contatto con tecnologie che io apprezzerei sicuramente (???), che fa cose particolari, che anche lei ama la Fisica e la Matematica. Ma di che sta parlando?! Non alimento la conversazione ma la direttrice non demorde e se ne esce come un dolore con un sorrisetto che vuole sembrare gentile ma che per me è solo preoccupante:

“Te la potrei far conoscere, magari uscite insieme, ti potrebbe far vedere quello che fa…”

Nella mia mente risuona di nuovo un “Eh?!?” ed ammetto che avrei tanto voluto replciare con “Ma che siamo nel Medioevo?! Sembri un sensale!”. Ma tutte le persone di cui ho stima, e che non hanno i miei difetti, mi avevano suggerito di non essere sempre “schietto”. “Non puoi dire sempre quello che pensi! Anche se stai esprimendo un pensiero corretto!”.

Impiego tutto me stesso per rimanere cordiale e dire più “semplicemente”, dando del “tu” all’aspirante suocera:

“Ti ringrazio del pensiero ma faccio una vita molto particolare, la faresti solo soffrire, vedi io non ci sono mai, non faccio le cose che sono abituati a fare i suoi amici; vivo in un modo molto particolare per gli altri ma naturale per me, realizzo progetti che avevo fin da piccolo, sono dedito ai miei studi, al mio lavoro, ai miei viaggi di lavoro, a costruire. Richiede molto tempo, molto impegno. Per rilassarmi non giro per locali la sera, non vado in vacanza, non provo soddisfazione nel comprare auto alla moda, oggetti alla moda; mi trovi in giro per l’Europa per studio o lavoro o tra le campagne e il mare, con gli elementi della Natura e gli Animali che mi mettono tranquillità. Sentirebbe la puzza di letame perché io non sono tipo da villa con la piscina ma da casale con gli Animali”.

Sono stato soffice, penso io. Le ho dato mille motivazioni che, stando agli standard giovanili di oggi, dovrebbero spontaneamente allontanarla dal pensiero malsano che sta partorendo. Forse ho avuto il giusto tatto.

La direttrice sembra prenderla bene ma il suo si rivela ben presto un sorriso di plastica. Pochi giorni dopo il Notaio, fortemente scelto da lei, si negherà al nostro appuntamento per definire tutto. Risolverà con una motivazione tra le più blande:

“Mi scuso ma non ci sono improvvisamente per impegni improrogabili fuori città”.

E’ finita. Proposta di Acquisto conclusa. La direttrice non ha fatto avere alcuna delibera, né per il sì, né per il no. Sembro così destinato anche alla perdita della caparra. La situazione è drammatica.

Indignato la vado a trovare per l’ennesima volta in ufficio per chiedere chiarimenti sulla “scomparsa” del notaio. Lei elude qualsiasi domanda e replica con espressioni del viso e toni che sono propri di una bambina capricciosa al primo anno di scuola materna.

“Eh purtroppo non ho potuto deliberare né per il sì né per il no”.

Le rispondo:

“Ma almeno delibera per il no così recupero la caparra!”.

e lei

“Mi dispiace ma non posso farlo, sono cose che succedono…”.

con l’aria come a dire “Vedi cosa succede a dire di no?!”.

E’ Guerra.

Continua…

