Può succedere anche a te: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda – Pillola 6: Non tutti gli illeciti della direttrice vanno in porto

Titolo o argomento: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda

Pillola 6: Non tutti gli illeciti della direttrice vanno in porto

Un lume, la razionalità, la ragione, l’esperienza, un sostegno etereo, mettetela come preferite ma non solo ho modo di rendermi conto che contare fino a dieci non sarà sufficiente, decido persino di agire in una maniera che si propone agli antipodi dei nostri costumi sociali: la calma più totale. Se dò libero sfogo al mio dispiacere, alle mie frustrazioni, alle mie arrabbiature rischio solo di non avere più nessuna possibilità di recuperare la caparra (anche se legalmente già non ce l’ho) e di perdere il capannone che ora sono deciso ad acquistare tentando altre strade.

Primo passo

Mi reco dalla parte venditrice mostrandogli le prove che dimostrano che la direttrice ha agito in modo scorretto di proposito. La parte venditrice si sente presa in giro ed io me ne rendo conto benissimo. Non nascondono del rancore anche verso di me, sono molto delusi. Io sono mortificato. Faccio osservare loro i dettagli di alcune delle prove e comprendono che non mi sto inventando nulla. Sono stupefatti. Pur mantenendo delle contenute riserve, perché increduli, decidono, con l’amaro in bocca, di rendermi la caparra senza che io insista minimamente, solo per serietà. Evviva l’onestà e le persone di buona tempra! Io ci ho solo provato, non è stato merito mio questo recupero. Senza delibera ero destinato a perdere* la caparra ma la parte venditrice ha capito. Ha capito e non ha voluto sapere oltre.

*In realtà il Codice Civile ed il Codice Penale sostengono tutt’altro, quindi sì, in presenza di prove, con ulteriori sforzi, potete essere risarciti per la mancata delibera (positiva o negativa) e chi deve essere condannato lo sarà senza meno. Ma si tratta di un procedimento laborioso che può comportare delle lungaggini altamente lesive per un piano d’impresa in corso.



Spiego che non ho affatto ripensamenti sull’acquisto del capannone e confermo di essere ancora molto interessato. La parte venditrice ovviamente restringe le condizioni e, ora, si ritiene libera di poter vendere al primo che capita. Sintetizza inoltre la possibilità di concludere la compravendita unicamente con un appuntamento, questa volta dal mio Notaio, per il saldo dell’importo totale senza caparre (non sono più ammesse proposte di acquisto e trattamenti intermedi). Comprensibile.

Le prove mostrate alla parte venditrice, più tutte le altre, sono state depositate e sono oggetto di una argomentazione molto delicata, che tratteremo nei prossimi capitoli di questo saggio, perché associate a fatti di gravità inaudita dato che “qualcuno” tenterà di distruggerle con degli attacchi…

Secondo passo

Ora che non posso più avere accordi vincolanti con la parte venditrice, “grazie alla serietà della direttrice”, vendere i miei due locali è molto pericoloso. Rischio di restare senza sede in un momento in cui sono sovraccarico di lavoro. La mancanza del capannone si sta facendo sentire e si stanno creando code di clienti che attendevano l’apertura della nuova struttura per i lavori tecnici e tecnologici più professionali su imbarcazioni, fuoristrada, camion, camper, veicoli speciali, verso i quali ormai ci stavamo quasi totalmente immergendo essendo orientati, organizzati e pronti a partire.

Penso così di vendere casa mia. L’idea sembra molto fattibile; in effetti casa mia è praticamente nuova, è tenuta benissimo, di costruzione recente, vissuta poco, non richiede nessun grande intervento, posso liberarla rapidamente e, cosa fondamentale, ha una dimensione molto commerciabile ed un prezzo molto alla portata. Inoltre si trova in un’ottima posizione affacciata sul parco dove giocano i bambini e potrebbe essere l’ideale per delle coppie fresche di maternità.

Mi libererei anche del mutuo prima casa stipulato (non me ne vogliate) con la medesima direttrice pochi anni prima, quando sembrava semplicemente una persona inadatta per quell’impiego la quale però operava in una buona banca con delle condizioni decisamente migliori delle altre.

Vendendo casa mia potrei chiedere alle altre banche con cui lavoro un mutuo più ridotto contenendo il volume degli interessi. Sì, è decisamente una strada percorribile e, se sono abbastanza rapido, posso ancora farcela con questo straordinario progetto che mi sta aprendo le porte dell’impossibile.

Terzo passo

Rimane una questione semplicissima. Dove vado a vivere? Casa mia è piena di libri, cataste di libri, carrelli di libri. Sono solito utilizzare i carrelli da utensileria per dividere i miei libri in categorie. Lo trovo un modo ordinato e pulito oltre che bello per la mia vista. Ingegneria, Motorismo, Meccanica, Matematica, Storia della fisica, della matematica e della chimica, Strutture, Geometria, Biologia Molecolare, Filosofia, Neuroscienze, Psicologia, Economia, Architettura, Materiali, Robotica, Elettronica, Edilizia, Tecnologie, Scienze… Sono troppo belli e mi piace** molto vedere i loro colori suddivisi sui ripiani dei miei carrelli rossi lucidi fiammanti, perché mai chiuderli dentro un mobile? : )

**Ad ognuno le sue manie… : )

Il mio comune di residenza mi dà una buona, se non ottima, notizia. Con quella che in gergo chiamano “Legge del custode” posso andare a vivere al piano di sopra del capannone modificandone la destinazione d’uso a patto di esserne il proprietario nonché titolare d’azienda. Rispettando ogni condizione il comune mi conferma che si può fare tranquillamente.

Bene! Vendiamo casa allora! 🙂

