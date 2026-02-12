Può succedere anche a te: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda – Pillola 10: La direttrice dichiara il falso all’ispettorato della banca, “Era solo una chiacchierata”

Rubrica: Può succedere anche a te



Titolo o argomento: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda

Pillola 10: La direttrice dichiara il falso all’ispettorato della banca, “Era solo una chiacchierata!”

La direttrice dichiara il falso all’ispettorato della banca, “Era solo una chiacchierata!” sostiene lei. La banca le crede, o decide che le conviene credere alla sua versione. Le risposte fornite al nostro avvocato saranno talmente testimonianza di profondo disinteresse, verso quanto di irregolare accaduto ad un loro cliente, che deciderò di pianificare una sofisticata azione legale di cui il mio avvocato non è al corrente.

Se un cliente ti fa scrivere dall’avvocato che si sono verificati fatti incresciosi di gravità iperbolica ma mostra, nononstante tutto, la volontà di mantenere toni pacifici per raggiungere un accordo bonario e porre fine ai conflitti, a maggior ragione ascolta il cliente per conoscere anche la sua versione (specie se non ti nasconde di possedere un assortito catalogo prove) ed evitare che il medesimo problema possa ripresentarsi (magari con conseguenze anche peggiori per altri clienti e per l’istituto stesso).

Un caso di questo tipo, per la strada che ha intrapreso, può diventare un caso rilevante di particolare interesse tecnico e rischiare di avere ripercussioni perfettamente evitabili. Per questo motivo, e per uno ancora più grave che andrò ad esporre nella prossima pillola, ho dovuto depositare le prove in multicopia praticamente ovunque in ogni collegamento tra i cittadini e le istituzioni. Questo deposito parallelo evita che le prove possano subire un imprevisto di qualsivoglia natura.

Mi sarei aspettato più comunicazione da una banca che sostiene di investire sui giovani, di investire sul territorio, di investire in innovazione. Soprattutto considerato che, da quando sono partito dopo il diploma, ad ogni step di impresa, ho realizzato salti notevoli con risultati incoraggianti al punto da stimolare l’attenzione di grandi gruppi dal mondo dell’industria a quello del motorsport, passando per l’automotive, l’edilizia e oltre. Sono molte le collaborazioni più professionali che avrò l’occasione di intraprendere presto. Ma con delle strutture migliori posso presentare altrettanto meglio le mie passioni.

Purtroppo, vengo a sapere da fonti attendibili che le banche, commettendo molti errori, e non avendo realmente la situazione sotto controllo circa i loro funzionari, protocollano di rispondere picche a chiunque ed in qualunque caso. E’ quasi un automatismo. Questo perché (diversi lo stanno già immaginando) sono moltissime le persone che, vedendo la mancanza di collaborazione da parte della banca, rinunciano subito ai lori diritti e subiscono la violenza tra le mura dell’incomunicabilità.

Io propendo più per la perseveranza quando sussitono in te valori che ti sei sudato con dolore fino a comprenderne le viscere.

L’ignorare le lettere inviate mette me con la coscienza a posto perché la via bonaria l’ho tentata diverse volte e come evolverà la situazione sarà diretta conseguenza di scelte precise e democratiche operate in piena volontà al chiaro della luce del sole. Nessuno potrà dire che sono stato troppo severo e che ho messo in moto legalmente qualcosa di cui non c’era bisogno.

Continua…

