Può succedere anche a te: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda – Pillola 11: Il tentativo di hacking per distruggere le prove

Rubrica: Può succedere anche a te



Titolo o argomento: Il folle abuso di potere di una direttrice di banca invidiosa che voleva distruggere la mia azienda

Pillola 11: Il tentativo di hacking per distruggere le prove

Questa è folle, gustatevela seduti comodi mentre fuori piove. Come per il capitolo sul furto di identità devo esporre necessariamente una premessa: sebbene sia possibile risalire agli autori di questo tentativo di hacking, non sono ancora in possesso dell’informazione che conferma o meno se sia stato identificato l’autore dell’attacco. Chi sta eseguendo le verifiche ha il suo modo di operare e sa bene quello che sta facendo. Non interferisco. Quindi perché mi pronuncio in merito se ogni giorno vengono effettuati milioni di attacchi informatici nel Mondo? La probabilità che sia stato un attacco da parte di chiunque dall’estero è molto alta! E invece no.

Un mattino mio padre trova nella casella di posta elettronica qualcosa di strano. Il messaggio ha caratteristiche differenti dalle solite dalle quali ci proteggiamo. Anche io confermo lo scetticismo di mio padre operando alcuni controlli. La lettera viene resa inerte. La situazione sembra stabile. Passa qualche giorno e mentre mi trovo fuori città mi arriva una telefonata…

L’interlocutore è italiano e parla con un idioma della nostra zona. E’ di qui. Mi chiede letteralmente perché non ho aperto il contenuto che lui sperava aprissi. Per rafforzare la propria richiesta si inventa una storia costruita con uno schema che codifico. E’ lo stesso schema del furto di identità. I due costrutti sono molto compatibili. Quando capisce perché non ho aperto gli allegati, chiude subito la telefonata.

Non solo la telefonata è stata fatta dalla mia zona per la mia zona, ma l’hacker o, meglio, il cracker, si è praticamente presentato palesando cosa stesse tentando di fare. Lo scopo in pratica era inviare un keylogger che registrasse le credenziali di accesso alla posta elettronica al fine di cancellare un anno di email della direttrice, intestate, con diverse delle prove al loro interno… altro che “chiacchierata!”.

La struttura edificata dalla direttrice, secondo una mia ipotesi di fantasia deduttiva, è: circondarsi di persone con delle specializzazioni che le forniscano quello che le serve quando le serve, probabilmente, in cambio di precedenze / agevolazioni sul credito. Alla luce di quanto esposto dal Prologo a qui è ragionevole effettuare almeno una ipotesi di questo tipo considerandola razionale? Direi di sì, con i dovuti se e con i dovuti ma in qualità di congiunzioni indispensabili.

Ma la puzza è molto forte. Questa singolarità si è verificata poco dopo l’invio della lettera dell’avvocato. Ma guarda un po’… sono tutte coincidenze! Grande… Giove! Davvero stupefacente!

