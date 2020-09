Equipaggiamenti speciali per veicoli studiati per girare il mondo – Berardi Store

Allestimenti speciali

Servizio Vendita Assistenza Ricambi Installazione di equipaggiamenti, accessori, sistemi energetici, elettronica, elettrodomestici ed utility per caravan, motorhome, camper, barche, fuoristrada, moto, eBike… maggiori info alla pagina Official Store.



In questo esempio:



Fuoristrada

Land Rover Defender



Kit di cruise control, sensori di parcheggio, telecamere di retromarcia, sistema di preriscaldamento motore, sistema di preriscaldamento abitacolo per i climi rigidi, sistema di climatizzazione, sistemi per generare l’energia, sistemi per accumulare l’energia, sistemi per trasformare l’energia, sistemi inverter, frigorifero ad assorbimento trivalente, utilità di ogni genere…

…sono solo una piccola parte di oltre 2000 prodotti che abbiamo a catalogo e con cui allestiamo mezzi che hanno fatto fino a 3 volte il giro del mondo, come lo splendido Toyota Landcruiser di un nostro caro cliente Australiano che trovate alla pagina Official Store o come l’intramontabile Land Rover Defender che prepareremo con particolare cura nel corso di quest’anno : )

Vendita Assistenza Ricambi Installazione

prodotti per la CASA, il CAMPER, la NAUTICA,

prodotti per applicazioni PROFESSIONALI

e per applicazioni altamente tecnologiche.



Reparto assistenza tecnica specializzata

Electrolux Rex AEG Dometic Waeco DEFA

Condaria, Cruisair, Marine Air Systems, Sealand

Honda, Cramer, Mobicool, Origo, Smev…



Reparti di

Elettronica Meccatronica Robotica Automazione

Energetica Elettrodomestici e Utility Hi Tech

per la Casa, il Camper, la Nautica e per i settori

Professionali e Tecnologici indicati alla

nostra pagina specifica: Official Store.

LABORATORI di Ingegneria dedicati:

Energetica, Tecnica del Freddo, Meccatronica,

Materiali e Lavorazioni Meccaniche,

Motori a combustione interna, Motori Elettrici,

Prototipazione…



Aperti soprattutto durante le ferie : )

Sito web: www.berardi-store.eu

Contatti: www.berardi-store.eu/contattaci.html