Rubrica: Robotica e Intelligenza Artificiale

Titolo o argomento: Interazione sensoriale uomo-macchina

I PET 2.0 sono in grado di sincronizzare i movimenti e le risposte comportamentali in base all’esito dell’interazione con l’uomo o con altri robot loro simili. La capacità di interagire è stata sviluppata attraverso un processo detto di “prototipazione attiva” che ha permesso di sviluppare un feedback digitale/analogico il quale consente al sistema di evolvere relazioni evitando “tendenze ripetitive” del controller. Si tratta del normale limite che definisce nettamente il passaggio tra uomo e macchina. L’uomo può disporre di reazioni di tipo “naturale”, alla macchina, invece, per farla sembrare più umana e capace di “decidere”, si può chiedere di evitare di comportarsi sempre allo stesso modo anche qualora si trattasse della risposta più logica. Quindi, mentre le reazioni dell’uomo sono di tipo “naturale”, le reazioni di una Intelligenza Artificiale vanno programmate a monte.

I sistemi di telecamere basati su Visione Embedded, a differenza delle normali telecamere, hanno la capacità di riconoscere oggetti effettuando una comparazione con quanto è stato inserito precedentemente nella loro memoria. La telecamera identifica la presenza umana all’interno di scene contestuali, scansiona e interpreta i dati ed effettua un tracking per seguire i movimenti dell’uomo stesso o di un’altra IA. Una moltitudine di punti e regioni, presi come riferimento nella scena, danno origine ad un flusso di dati in tempo reale denominato “Blob Tracking” (altresì chiamato “riconoscimento di regioni”) e ad un flusso ottico atto ad individuare le posizioni e l’attività gestuale dei partecipanti. La partecipazione inattiva di un esecutore all’ambiente può stimolare risposte di disinteresse e noia.

Il sistema quindi è in grado di “identificare” e “mappare” in tempo reale il numero di partecipanti in una sequenza duratura.

