Curiosità sul cervello, l’elaboratore più avanzato al mondo: Specifiche tecniche

Titolo o argomento: Curiosità sul cervello, l’elaboratore più avanzato al mondo



Ipotizziamo scherzosamente, per un istante, che il cervello umano sia riducibile ad un dispositivo altamente tecnologico dotato di struttura omologata, funzioni standard, assorbimenti energetici classificati e caratteristiche tecniche semplificate analoghe per tutti, quali valori riporterebbe la sua targhetta delle specifiche? Riportiamo tali numeri di seguito in un nutrito quanto stuzzicante elenco di riferimento. Numeri che, in realtà, variano da persona a persona non essendoci al mondo un cervello uguale all’altro.

Specifiche tecniche del cervello umano*

Massa: 1,35 kg ovvero, mediamente, il 2% della massa corporea

Volume: 1,7 litri

Lunghezza: 167 millimetri

Larghezza: 140 millimetri

Altezza: 93 millimetri

Quantità di Neuroni: 86.000.000.000

Diametro dei Neuroni: 4-100 Micron

Potenziale elettrico di riposo dei Neuroni: -70 millivolt

Pompe di sodio per Neurone: 1.000.000

Numero di Sinapsi: >150.000.000.000.000

Rapporto materia grigia / materia bianca nella corteccia: 1:1,3

Rapporto Neuroni / Cellule gliali: 1:1

Numero di Neuroni nella corteccia cerebrale (donne): 19.300.000.000

Numero di Neuroni nella corteccia cerebrale (uomini): 22.800.000.000

Perdita di Neuroni della corteccia: 85.000 al giorno

Lunghezza totale delle fibre mielinate: 150.000 chilometri

Superficie totale della corteccia cerebrale: 2500 centimetri quadrati

Numero di Neuroni della corteccia cerebrale: 10.000.000.000

Numero di Sinapsi della corteccia cerebrale: 60.000.000.000.000

Strati della corteccia cerebrale: 6

Spessore della corteccia cerebrale: 1,5-4,5 millimetri

Volume del liquido cerebrospinale: 120-160 millilitri

pH del liquido cerebrospinale: 7,33

Numero di nervi cranici: 12

Flusso sanguigno: 750 millilitri/secondo

Consumo di ossigeno: 3,3 millilitri/minuto

Consumo energetico: >12,6 Wh

Velocità massima degli impulsi elettrici: 720 km/h

Temperatura operativa: 36-38°C

*Valori medi.

