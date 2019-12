Il nesso inaspettato tra il consumismo, le passioni e una società debole – Zygmunt Bauman: Amore liquido

Rubrica: Fisica sociale

Titolo o argomento: Recensione del libro “Amore liquido” di Zygumnt Bauman

“Amore liquido” è il titolo di un bellissimo libro del sociologo, filosofo e accademico polacco Zygmunt Bauman. Un libro che può a tratti, solo inizialmente, lasciare interdetti perché è in grado di spiegare la connessione logica tra il mondo del consumismo, delle apparenze, dell’avere senza sforzi… e il mondo dell’Amore vero, del sentimento profondo oltre le emozioni che brillano solo per qualche tempo.

La lettura appare inizialmente difficile (almeno così è stato per me) ma dando fiducia all’autore e proseguendo qualche pagina si riesce a capire che invece è densa di contenuti di gran spessore. Un libro da leggere e rileggere più volte, con calma. Va bene anche solo una pagina al giorno tanti e tali sono i contenuti ricchi di qualità, di unione di temi apparentemente distanti tra loro (come il consumismo e l’Amore) ma in realtà così vicini ed in grado di influenzarsi anche negativamente a vicenda se ci si abbandona all’illusione di una vita facile, quindi povera di passione e di lotte che fanno crescere.

E’ naturale non condividere proprio tutto quanto espresso dall’autore, è naturale leggerlo con senso critico (mai fidarsi di un libro solo perché è tale) ed è naturale farsi una bella passeggiata e pensarci su perché… sebbene sia scritto in modo “complesso” e inizialmente poco intuitivo, si avvicina notevolmente alla realtà e la sgrida e la beffeggia con le armi di una cultura ampia, tonica, osservabile da ogni angolazione.

Di seguito un passo:

“E così è infatti, in una cultura consumistica come la nostra che predilige prodotti pronti per l’uso, soluzioni rapide, soddisfazione immediata, risultati senza troppa fatica, ricette infallibili, assicurazione contro tutti i rischi e garanzie del tipo «soddisfatto o rimborsato». Quella di imparare l’arte di amare è la promessa (falsa ingannevole, ma che si spera ardentemente essere vera) di rendere l’«esperienza dell’amore» simile ad altre merci, che attira e seduce sbandierando tutte queste qualità e promettendo soddisfazioni immediate e risultati senza sforzi.”

