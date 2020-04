Impianti energetici ad isola di emergenza per luoghi di lavoro, laboratori, soccorso e veicoli speciali

Impianti energetici e frigoriferi di emergenza

Servizio Vendita Assistenza Ricambi Installazione di equipaggiamenti, accessori, sistemi energetici, elettronica, elettrodomestici ed utility per veicoli speciali, fuoristrada, laboratori mobili, veicoli di soccorso, veicoli commerciali, veicoli industriali… maggiori info alla pagina Official Store.



In questo esempio:



Sistemi per la produzione e l’accumulo dell’energia 12-24-48 Volt e 230 Volt e sistemi frigoriferi normali e medicali per veicoli e laboratori



Dispositivi Mastervolt e Dometic



Realizziamo impianti energetici di emergenza per alimentare in completa autonomia strutture temporanee, laboratori, negozi, laboratori mobili montati su veicoli industriali, van, motorhome, fuoristrada.

Impianti 12-24-48Volt e 230Volt alimentati da fotovoltaico, eolico, generatori a combustione interna, batterie li-ion (ed altre varianti chimiche). Il tutto gestibile semplicemente da intuitive interfacce su touch screen programmate da noi sulle vostre necessità.

Forniamo anche frigoriferi medicali professionali portatili specifici per medicinali, soluzioni dialisi, campioni biologici…

Installazioni e impianti eseguiti con cura secondo le specifiche più severe dei costruttori.

