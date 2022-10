Assistenza tecnica specializzata generatori Dometic Honda – Berardi Store

Allestimenti speciali

Servizio Vendita Assistenza Ricambi Installazione di equipaggiamenti, accessori, sistemi energetici, elettronica, elettrodomestici ed utility per caravan, motorhome, camper, barche, fuoristrada, moto, eBike… maggiori info alla pagina Official Store di questo Blog, oppure visita direttamente il nostro sito web ufficiale Berardi Store alle sezioni Casa, Camper, Nautica, Prof, Adventure e scopri Chi siamo ed i nostri Servizi offerti : )



In questo esempio:

Professional

Generatori Dometic Tec29



Fase di controllo preconsegna dei generatori Dometic Honda manutentati, revisionati, ripristinati con cura nei nostri laboratori specializzati.

Abbiamo un’alta rotazione di partenze e arrivi di generatori (ma anche di altri prodotti fondamentali come ad esempio i frigoriferi trivalenti ad assorbimento) inviati dai nostri clienti in tutta Europa.

Nella nuova sede i clienti storici potranno visitare i nostri laboratori avanzati di Ingegneria Meccanica e Meccatronica.

Vendita Assistenza Ricambi Installazione

prodotti per la CASA, il CAMPER, la NAUTICA,

prodotti per applicazioni PROFESSIONALI

e per applicazioni altamente tecnologiche.



Reparto assistenza tecnica specializzata

Electrolux Rex AEG Dometic Waeco DEFA

Condaria, Cruisair, Marine Air Systems, Sealand

Honda, Cramer, Mobicool, Origo, Smev…



Reparti di

Elettronica Meccatronica Robotica Automazione

Energetica Elettrodomestici e Utility Hi Tech

per la Casa, il Camper, la Nautica e per i settori

Professionali e Tecnologici indicati alla

nostra pagina specifica: Official Store.

LABORATORI di Ingegneria dedicati:

Energetica, Tecnica del Freddo, Meccatronica,

Materiali e Lavorazioni Meccaniche,

Motori a combustione interna, Motori Elettrici,

Prototipazione…



Aperti soprattutto durante le ferie : )

Sito web: www.berardi-store.eu

Contatti: www.berardi-store.eu/contattaci.html