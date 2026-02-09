Assistenza tecnica specializzata frigoriferi trivalenti ad assorbimento Dometic per veicoli ricreativi – Berardi Store

Allestimenti speciali

In questo esempio:

Camper, Motorhome, Caravan

Impianti frigoriferi sofisticati, installati con cura metodica, per veicoli ricreativi



Vendiamo, installiamo e manutentiamo tutti i frigoriferi trivalenti ad assorbimento Dometic Electrolux da oltre 50 anni. Li installiamo con criterio e con profonda conoscenza di ogni singola parte dei prodotti. La passione per quello che facciamo ci permette di ottenere il funzionamento ottimale degli stessi anche in condizioni severe al limite della classe climatica. Ogni installazione tiene conto dello specifico tipo di veicolo e del prodotto da installare. Ogni nostro progetto è studiato con criteri ingegneristici che tengono conto della sicurezza e della reale capacità di soddisfare le necessità del cliente per lungo tempo. Qualora non siano soddisfatte queste condizioni lo comunichiamo chiaramente al cliente ed il lavoro non viene da noi convalidato.



Vendita Assistenza Ricambi Installazione

prodotti per la CASA, il CAMPER, la NAUTICA,

prodotti per applicazioni PROFESSIONALI

e per applicazioni altamente tecnologiche.



Reparto assistenza tecnica specializzata

Electrolux AEG Dometic Waeco DEFA Mastervolt

Condaria, Cruisair, Marine Air Systems, Sealand

Honda, Pramac…



Reparti di

Elettronica Meccatronica Energetica

Elettrodomestici e Utility Hi Tech

per la Casa, il Camper, la Nautica e per i settori

Professionali e Tecnologici indicati alla

nostra pagina specifica: Official Store.

LABORATORI di Ingegneria dedicati:

Energetica, Tecnica del Freddo, Meccatronica,

Materiali e Lavorazioni Meccaniche,

Motori a combustione interna, Motori Elettrici,

Prototipazione + 2 nuovi Lab in preparazione.



Aperti soprattutto durante le ferie : )

